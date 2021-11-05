Моуринью недоволен судейством в матче с "Буде-Глимтом"

Теги ромабуде-глимтжозе моуринью

Моуринью недоволен судейством в матче с "Буде-Глимтом"

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью подверг критике работу арбитра после игры 4-го тура группового этапа Лиги Конференций против норвежского "Буде-Глимта" (2:2).

"Волки" едва не проиграли на своём поле - сравнять счёт им удалось только на 84-й минуте.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с греком Анастасиосом Папапетру.

"Ничья - это реальность, но должно было быть два пенальти. Это очевидно и ясно как день. Можно говорить о чём угодно, но у соперника было два удара в створ, и они забили два гола. Мы также отличились дважды и не получили два чистых пенальти.

Возможно, УЕФА назначает плохих судей на Лигу Конференций. Если прагматично посмотреть на статистику, то вы удивитесь, сколько очков потеряла "Рома" из-за ошибок рефери", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Не пропустите: В "Роме" отреагировали на новость об интересе к Азмуну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" выполнит три условия Хави

"Барселона" выполнит три условия Хави

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Фейеноорд Фейеноорд 4 7
2 Шальке Шальке 4 7
3 Базель Базель 4 7
4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
4 Паниониос Паниониос 4 3
5 Динамо Тбилиси Динамо Тбилиси 4 0
Группа E М О
1 Мидлсбро Мидлсбро 4 9
2 Вильярреал Вильярреал 4 8
3 Партизан Партизан 4 5
4 Лацио Лацио 4 3
5 Айгалео ФК Афины Айгалео ФК Афины 4 1
Группа F М О
1 АЗ АЗ 4 9
2 Осер Осер 4 7
3 Грацер АК Грацер АК 4 7
4 Рейнджерс Рейнджерс 4 6
5 Амика Амика 4 0
Группа G М О
1 Штутгарт Штутгарт 4 9
2 Бенфика Бенфика 4 9
3 Херенвен Херенвен 4 7
4 Динамо Загреб Динамо Загреб 4 4
5 Беверен Беверен 4 0
Группа H М О
1 Лилль Лилль 4 9
2 Севилья Севилья 4 7
3 Алемания Аахен Алемания Аахен 4 7
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 4 5
5 АЕК АЕК 4 0
Полная таблица

топ-5 тегов