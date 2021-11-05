Моуринью недоволен судейством в матче с "Буде-Глимтом"

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью подверг критике работу арбитра после игры 4-го тура группового этапа Лиги Конференций против норвежского "Буде-Глимта" (2:2).

"Волки" едва не проиграли на своём поле - сравнять счёт им удалось только на 84-й минуте.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с греком Анастасиосом Папапетру.

"Ничья - это реальность, но должно было быть два пенальти. Это очевидно и ясно как день. Можно говорить о чём угодно, но у соперника было два удара в створ, и они забили два гола. Мы также отличились дважды и не получили два чистых пенальти.

Возможно, УЕФА назначает плохих судей на Лигу Конференций. Если прагматично посмотреть на статистику, то вы удивитесь, сколько очков потеряла "Рома" из-за ошибок рефери", - приводит слова Моуринью Football Italia.

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