Моуринью недоволен трансферной политикой "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался недоволен трансферной политикой своего клуба.

В частности, как передает испанское издание AS, португальский специалист выразил разочарование тем, что прошлым летом руководство "красных дьяволов" отказалось выделить ему 45 миллионов евро на приобретение защитника лондонского "Тоттенхэма" Дэнни Роуза. По мнению 54-летнего наставника, трансферная политика "Юнайтед" не является достаточно амбициозной, чтобы конкурировать с за победу в Премьер-Лиге.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Моуринью. | soccernews.ru