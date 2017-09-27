Моуринью негодует из-за календаря АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью проявляет недовольство в связи с календарём английской Премьер-лиги.

Как сообщает The Telegraph, португальский специалист возмущён тем, что у его команды меньше времени на отдых после матчей Лиги Чемпионов по сравнению с "Манчестер Сити", "Челси", "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом".

Напомним, что "МЮ" набрал 16 очков в стартовых шести турах АПЛ и делит первое место с "Манчестер Сити".

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