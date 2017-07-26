Моуринью: "Некоторые клубы платят за игроков слишком много и создают неконтролируемую ситуацию на рынке"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал высокие цены на игроков на трансферном рынке.

"Каждый клуб покупает хороших игроков. Но некоторые клубы платят за игроков слишком много и создают неконтролируемую ситуацию на рынке. Такова нынешняя реальность", - приводит слова Моуринью BBC.

Стоит отметить, что этим летом "Манчестер Юнайтед" приобрел Виктора Линделофа и Ромелу Лукаку, заплатив за них 120 миллионов евро. А прошлым летом манкунианцы установили трансферный рекорд, купил хавбека Поля Погба за 105 миллионов евро.

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