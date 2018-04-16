Моуринью: "Никакого безумия с нашей стороны на трансферном рынке не будет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о планах своего клуба на ближайшее трансферное окно.

" Мы не собираемся тратить больше, чем можем. Никакого безумия. В следующем году мы постараемся улучшить наш состав, но давайте посмотрим, что произойдет. Возможно, "горожане" также будет вкладывать значительные средства и не позволит конкурентам преодолеть разрыв с ними ", - цитирует наставника "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним, Моуринью подвел итог борьбе за чемпионство в АПЛ. | soccernews.ru