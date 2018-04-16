Моуринью: "Никакого безумия с нашей стороны на трансферном рынке не будет"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью: "Никакого безумия с нашей стороны на трансферном рынке не будет"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о планах своего клуба на ближайшее трансферное окно.

"Мы не собираемся тратить больше, чем можем. Никакого безумия. В следующем году мы постараемся улучшить наш состав, но давайте посмотрим, что произойдет. Возможно, "горожане" также будет вкладывать значительные средства и не позволит конкурентам преодолеть разрыв с ними", - цитирует наставника "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним, Моуринью подвел итог борьбе за чемпионство в АПЛ. | soccernews.ru

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