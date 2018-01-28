Моуринью: "Никто не виноват в том, что Санчес пропустил допинг-тест"

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Моуринью: "Никто не виноват в том, что Санчес пропустил допинг-тест"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что новичок команды нападающий Алексис Санчес пропустил плановый допинг-тест от УЕФА.

"Арсенал" очень честно подошёл к этой ситуации. Все знают, что клубы должны всегда сообщать о местонахождении своих игроков. Но в тот момент никто не знал, где будет находиться Санчес. Эту ситуацию легко объяснить. Ничьей ошибки тут нет - просто так сложились обстоятельства", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что представители УЕФА прибыли для в расположение "Арсенала", чтобы взять пробу у чилийца, но в этот момент он уехал в Манчестер для прохождения медосмотра в "МЮ".

Не пропустите: Санчес дебютировал за "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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