Моуринью: "Никто не виноват в том, что Санчес пропустил допинг-тест"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал информацию о том, что новичок команды нападающий Алексис Санчес пропустил плановый допинг-тест от УЕФА.

"Арсенал" очень честно подошёл к этой ситуации. Все знают, что клубы должны всегда сообщать о местонахождении своих игроков. Но в тот момент никто не знал, где будет находиться Санчес. Эту ситуацию легко объяснить. Ничьей ошибки тут нет - просто так сложились обстоятельства", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что представители УЕФА прибыли для в расположение "Арсенала", чтобы взять пробу у чилийца, но в этот момент он уехал в Манчестер для прохождения медосмотра в "МЮ".

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