Моуринью: "Нужно инвестировать в сильнейших игроков, чтобы выйти на уровень "Барселоны" и "Реала"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтед

Моуринью: "Нужно инвестировать в сильнейших игроков, чтобы выйти на уровень "Барселоны" и "Реала"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о приоритетах в управлении клуба. По мнению тренера, чтобы выйти на уровень "Ювентуса", "Барселоны", "Реала" и "Манчестер Сити", необходимо инвестировать в сильнейших игроков.

"Что нам нужно, чтобы выйти на топ-уровень? Инвестировать в сильнейших игроков. Без этого сложно выйти на уровень "Ювентуса", "Барселоны", "Реала" или "Манчестер Сити". Однако не всё так просто, потому что многие ведущие игроки принадлежат грандам, у которых крайне сложно приобрести нужного им футболиста. Поэтому мы работаем с тем, что есть и стараемся прибавлять", - отметил португалец после матча с "Ювентусом" в Лиге Чемпионов (0:1). 

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