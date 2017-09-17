Моуринью: "Нужно убивать игру, не оставляя шансов сопернику"

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Моуринью: "Нужно убивать игру, не оставляя шансов сопернику"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о победе над "Эвертоном" (4:0).

"Сейчас в АПЛ можно обороняться в пять защитников. Лучший способ противостоять этому - тоже играть в пять защитников. Когда ты не пытаешься подстроиться под тактическую систему соперника, то рискуешь. Мы сыграли тремя футболистами в атаке плюс Мхитарян. Нужно убивать игру, не оставляя шансов сопернику.

Был момент, когда я почувствовал, что мы этого еще не сделали, поэтому нужно было ее улучшить усилиями Эрреры. После нашего второго гола игра было окончена. Доволен результатом. Однако думаю, что 4:0 - это слишком для "Эвертона". Они не заслужили такого результата, учитывая, какие усилия приложили в этом матче" - приводит слова Моуринью ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

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