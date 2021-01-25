Моуринью - о Бэйле: "Игровое время нужно заслужить"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью объяснил, почему вингер Гарет Бэйл так мало играет в последнее время.

Стоит отметить, что в январе звёздный валлиец провёл всего 27 минут в кубковом матче с "Марином".

"Нужно не давать игровое время, а быть готовым его заслужить. В этом мой подход. Все знают, какие проблемы были у Гарета в последние годы, поэтому в нынешнем сезоне у него есть свои взлёты и падения. Для Бэйла главное - быть стабильным и тренироваться без ограничений с полной интенсивностью. Тогда я скажу, что он готов", - приводит слова Моуринью Goal.com.

"Тоттенхэм" арендовал Бэйла у мадридского "Реала" до конца сезона 2020/21. Его контракт с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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