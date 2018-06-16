Моуринью о Де Хеа: "Это мой мальчик, мне больно говорить, но он допустил грубую ошибку"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что страж ворот сборной Испании Давид Де Хеа допустил грубую ошибку в игре против Португалии на ЧМ-2018.

Напомним, что игра завершилась вничью 3:3.

"Это мой мальчик, мне больно говорить, но он допустил грубую ошибку. Таких ошибок он не допускает, играя за "Манчестер Юнайтед". Но это иногда случается с лучшими", - сказал он.

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