Моуринью - о финале Лиги Чемпионов: "И Почеттино, и Клопп заслуживают выиграть трофей"

Теги тоттенхэмливерпульмаурисио почеттиноюрген клоппжозе моуринью

Моуринью - о финале Лиги Чемпионов: "И Почеттино, и Клопп заслуживают выиграть трофей"

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги Чемпионов, в котором сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

"У меня возникла проблема. Мне очень нравятся и Маурисио Почеттино, и Юрген Клопп. И я считаю, что они оба заслуживают выиграть трофей. Не знаю, за кого болеть. Для победы в этом матче тренер должен читать битву на поле, своих бойцов и их качества. Футбол - это веселье, но также футбол - это победы", - сказал Моуринью в эфире beIN Sports.

Напомним, что финал ЛЧ состоится 1 июня на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано".

56-летний Моуринью дважды становился победителем самого престижного еврокубкового турнира - в 2004 и 2010 годах.

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