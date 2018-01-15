Моуринью о конфликте с Конте: "Иногда я виноват в перепалках, но иногда – другие"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в очередной раз высказался в адрес наставника "Челси" Антонио Конте.

"Если я и начинаю конфликт, я беру ответственность за это на себя. Мне смешно видеть, когда человек строит из себя жертву, хотя ей не является. Мне не нравится эта ситуация, поэтому для меня история закончена.

Иногда я виноват в перепалках, но иногда – другие. Если я считаю себя виноватым, я первым пойду и извинюсь. Так было в истории с Раньери. Тогда наши взаимоотношения наладились. Я был готов поступить по-мужски и извиниться", - сказал португалец.

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