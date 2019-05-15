Моуринью - о "Манчестер Юнайтед": "Время расставило всё на свои места"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос о выступлениях манкунианской команды в текущем сезоне.

"Я не обсуждаю публично "Манчестер Юнайтед". Не хочу говорить об этом и сейчас. У меня нет в этом необходимости. Время расставило всё на свои места. Про "МЮ" я могу сказать лишь две вещи. Во-первых, кое-что мы увидели уже сейчас, а во-вторых, проблемы всё ещё существуют в этом клубе. Они в игроках, организации, амбициях", - приводит слова португальского специалиста L’Equipe.

Напомним, что 56-летний Моуринью возглавлял "Юнайтед" с мая 2016 по декабрь 2018 года. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

После увольнения "Особенного" команду принял Уле Гуннар Сульшер, однако норвежцу не удалось поднять клуб выше шестого места в АПЛ.

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