Моуринью - о "Манчестер Юнайтед": "Время расставило всё на свои места"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью - о "Манчестер Юнайтед": "Время расставило всё на свои места"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос о выступлениях манкунианской команды в текущем сезоне.

"Я не обсуждаю публично "Манчестер Юнайтед". Не хочу говорить об этом и сейчас. У меня нет в этом необходимости. Время расставило всё на свои места. Про "МЮ" я могу сказать лишь две вещи. Во-первых, кое-что мы увидели уже сейчас, а во-вторых, проблемы всё ещё существуют в этом клубе. Они в игроках, организации, амбициях", - приводит слова португальского специалиста L’Equipe.

Напомним, что 56-летний Моуринью возглавлял "Юнайтед" с мая 2016 по декабрь 2018 года. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли Лигу Европы, Кубок Лиги и Суперкубок Англии.

После увольнения "Особенного" команду принял Уле Гуннар Сульшер, однако норвежцу не удалось поднять клуб выше шестого места в АПЛ.

Не пропустите: Эррера встал на защиту Моуринью. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов