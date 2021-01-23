Моуринью - о серии "Ливерпуля" без поражений дома: "Они добились удивительных результатов"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о прерванной беспроигрышная серия "Ливерпуля" в домашних матчах АПЛ.

"Мерсисайдцы" проиграли на "Энфилде" "Бернли" 0:1 и прервали серию из 68 домашних матчей без поражений в АПЛ. Рекорд "Челси" остался непревзойденным.



Напомним, что под руководством Жозе Моуринью "аристократы" не проигрывали дома на протяжении 86 матчей.

"Рекорды можно побить в любом виде спорта. Но есть такие достижения, глядя на которые, чувствуешь, что побить их почти невозможно.