Моуринью - о серии "Ливерпуля" без поражений дома: "Они добились удивительных результатов"

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Моуринью - о серии "Ливерпуля" без поражений дома: "Они добились удивительных результатов"Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о прерванной беспроигрышная серия "Ливерпуля" в домашних матчах АПЛ.

"Мерсисайдцы" проиграли на "Энфилде" "Бернли" 0:1 и прервали серию из 68 домашних матчей без поражений в АПЛ. Рекорд "Челси" остался непревзойденным.

Напомним, что под руководством Жозе Моуринью "аристократы" не проигрывали дома на протяжении 86 матчей. 

"Рекорды можно побить в любом виде спорта. Но есть такие достижения, глядя на которые, чувствуешь, что побить их почти невозможно. 

"Ливерпуль" добился удивительных результатов. Невероятно сложно сложно достичь того, что сделали они. Поздравляю "Ливерпуль" с их прекрасной серией, они очень долго не проигрывали дома", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Читать также: "Бернли" прервал фантастическую беспроигрышную серию "Ливерпуля" | http://soccernews.ru
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