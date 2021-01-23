Моуринью - о серии "Ливерпуля" без поражений дома: "Они добились удивительных результатов"
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о прерванной беспроигрышная серия "Ливерпуля" в домашних матчах АПЛ.
"Мерсисайдцы" проиграли на "Энфилде" "Бернли" 0:1 и прервали серию из 68 домашних матчей без поражений в АПЛ. Рекорд "Челси" остался непревзойденным.
Напомним, что под руководством Жозе Моуринью "аристократы" не проигрывали дома на протяжении 86 матчей.
"Рекорды можно побить в любом виде спорта. Но есть такие достижения, глядя на которые, чувствуешь, что побить их почти невозможно.
"Ливерпуль" добился удивительных результатов. Невероятно сложно сложно достичь того, что сделали они. Поздравляю "Ливерпуль" с их прекрасной серией, они очень долго не проигрывали дома", – приводит слова Моуринью Sky Sports.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18