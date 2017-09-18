Моуринью о травме Погба: "Все распускаемые слухи являются полной чепухой"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не подтвердил слухи о том, что хавбек его команды Поль Погба пропустит около трех месяцев.
"Я не знаю, пропустит он 12 недель или 12 дней. Любые слухи являются ложными, так как мы не знаем, сколько времени потребуется на восстановление. Из-за состояния мышцы было принято решение подождать одну неделю, чтобы оценить степень его повреждения. И никто в клубе не говорит о 12 днях или 12 неделях. Все распускаемые слухи являются полной чепухой", - сказал он.
Читайте: Погба разозлил Моуриньо тем, что тренировался будучи травмированным | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|1
|Манчестер Сити
|5
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|2
|Манчестер Юнайтед
|4
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|3
|Челси
|5
|10
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|5
|9
|5
|Тоттенхэм
|5
|8
|6
|Хаддерсфилд Таун
|5
|8
|7
|Бернли
|5
|8
|8
|Ливерпуль
|5
|8
|9
|Саутгемптон
|5
|8
|10
|Вест Бромвич Альбион
|5
|8
|11
|Уотфорд
|5
|8
|12
|Арсенал Лондон
|5
|7
|13
|Сток Сити
|5
|5
|14
|Суонси Сити
|5
|5
|15
|Лестер Сити
|5
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|5
|4
|17
|Эвертон
|4
|4
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
|20
|Кристал Пэлас
|5
|0