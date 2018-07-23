Моуринью о желании Мартиаля сменить клуб: "Я бы тоже хотел сыграть все пять игр в Лос-Анджелесе"

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Моуринью о желании Мартиаля сменить клуб: "Я бы тоже хотел сыграть все пять игр в Лос-Анджелесе"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оригинально прокомментировал желание вингера своей команды Антони Мартиаля сменить клуб.

"Я не знаю, что сказал его агент. Но нельзя в жизни делать только то, что хочешь. Я бы очень хотел приехать в Лос-Анджелес, тренироваться в Лос-Анджелесе и сыграть все свои пять игр в Лос-Анджелесе, не путешествуя, не меняя отели, а затем вернуться в Манчестер. Я бы хотел сыграть против "Лестера" в воскресенье, но я должен играть в пятницу. Так что невозможно делать в жизни только то, что хочешь", - цитирует наставника "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним,  Моуринью готов обменять Мартиаля на одного из двух игроков "Реала". | soccernews.ru

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