Моуринью об игре с "Ливерпулем": "Не потратил бы своих денег, чтобы посмотреть матч этих команд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" в матче Международного кубка чемпионов.

"Атмосфера была хорошей, но если бы я был на месте болельщиков, я бы не пришел на стадион. Я бы не потратил свои деньги на то, чтобы посмотреть матч этих команд. Для примера, сегодня я смотрел игру "Челси" против "Интера". Болельщики решили, что лучше пойти на пляж, поэтому стадион был пуст...

Волнение на стадионе создают хорошие игроки и хорошие команды. Это игры "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" в их оптимальных составах. Но когда проводится Чемпионат Мира игроки заслуживают отдыха. Это смутно.

Мне жаль людей, которые работают с 2004-го года над продвижением футбол в США, которые инвестируют средства, чтобы привезти лучшие клубы мира в свою страну. Мы и некоторые другие клубы, такие как "Ливерпуль", не смогли дать людям настоящий качественный футбол", - цитирует наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru