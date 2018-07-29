Моуринью об игре с "Ливерпулем": "Не потратил бы своих денег, чтобы посмотреть матч этих команд"

Теги манчестер юнайтедливерпульжозе моуринью

Моуринью об игре с "Ливерпулем": "Не потратил бы своих денег, чтобы посмотреть матч этих команд"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Ливерпуля" в матче Международного кубка чемпионов.

"Атмосфера была хорошей, но если бы я был на месте болельщиков, я бы не пришел на стадион. Я бы не потратил свои деньги на то, чтобы посмотреть матч этих команд. Для примера, сегодня я смотрел игру "Челси" против "Интера". Болельщики решили, что лучше пойти на пляж, поэтому стадион был пуст...

Волнение на стадионе создают хорошие игроки и хорошие команды. Это игры "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Юнайтед" и "Реала" в их оптимальных составах. Но когда проводится Чемпионат Мира игроки заслуживают отдыха. Это смутно.

Мне жаль людей, которые работают с 2004-го года над продвижением футбол в США, которые инвестируют средства, чтобы привезти лучшие клубы мира в свою страну. Мы и некоторые другие клубы, такие как "Ливерпуль", не смогли дать людям настоящий качественный футбол", - цитирует наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, "Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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