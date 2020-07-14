Моуринью - об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках: "Позорное решение"

Теги тоттенхэмманчестер ситижозе моуринью

Моуринью - об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках: "Позорное решение"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда об отмене двухлетнего отстранения "Манчестер Сити" от участия в еврокубках.

"Это позорное решение. Если клуб невиновен, то почему должен платить 10 миллионов евро штрафа? Невиновных не обязывают платить штрафы. Если же "Сити" виновен, то почему команду не исключают из турнира? В любом случае это позорное решение. Думаю, это конец финансового фэйр-плей", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что УЕФА обвинял "горожан" в намеренном завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год, то есть нарушении правил ФФП.

Не пропустите: Клопп прокомментировал решение отменить запрет "Манчестер Сити" на участие в еврокубках. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов