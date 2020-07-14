Моуринью - об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках: "Позорное решение"

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда об отмене двухлетнего отстранения "Манчестер Сити" от участия в еврокубках.

"Это позорное решение. Если клуб невиновен, то почему должен платить 10 миллионов евро штрафа? Невиновных не обязывают платить штрафы. Если же "Сити" виновен, то почему команду не исключают из турнира? В любом случае это позорное решение. Думаю, это конец финансового фэйр-плей", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что УЕФА обвинял "горожан" в намеренном завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год, то есть нарушении правил ФФП.

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