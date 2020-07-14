Моуринью - об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках: "Позорное решение"
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда об отмене двухлетнего отстранения "Манчестер Сити" от участия в еврокубках.
"Это позорное решение. Если клуб невиновен, то почему должен платить 10 миллионов евро штрафа? Невиновных не обязывают платить штрафы. Если же "Сити" виновен, то почему команду не исключают из турнира? В любом случае это позорное решение. Думаю, это конец финансового фэйр-плей", - приводит слова Моуринью Goal.com.
Напомним, что УЕФА обвинял "горожан" в намеренном завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год, то есть нарушении правил ФФП.
Не пропустите: Клопп прокомментировал решение отменить запрет "Манчестер Сити" на участие в еврокубках. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Жена Карпина отреагировала на конфликт Валерия с главой РПЛ
-
Игорь Смольников может стать игроком лидера чемпионата Турции
-
ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии
-
Мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано
-
Тихонов сравнил нынешний "Спартак" с командой, которую тренировал Каррера
-
"Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии"
-
В "Газпроме" сообщили о грандиозных планах "Зенита"
-
Гвардиола прокомментировал отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов
-
"Динамо" выполнило условие для обязательного выкупа Игбуна
-
"Манчестер Сити" может купить долю в "Сочи"
-
"Барселона" может отдать Умтити в аренду
-
Моуринью - об отмене дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках: "Позорное решение"
-
Газизов высказался об амбициях "Спартака"
-
В "Реале" решили, когда купят Мбаппе
-
"Барселона" предложила Коутиньо двум клубам АПЛ
-
Газизов в трёх словах описал, что для него значит работа в "Спартаке"
-
Клопп прокомментировал решение отменить запрет "Манчестер Сити" на участие в еврокубках
-
Игрок "Аталанты" разбил голову, подскользнувшись возле бассейна
-
Мещеряков отреагировал на призыв Сёмина к Кикнадзе уйти в отставку
-
Агент подтвердил интерес "Локомотива" к двум хорватским талантам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18