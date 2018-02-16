Моуринью: "Об уходе Погба из "МЮ" написали лжецы"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что полузащитник Поль Погба не собирается покидать клуб.

"Погба довольно много пропустил и сейчас находится не в лучшей форме. А мне нужны на поле те игроки, которые максимально готовы. Когда Поль не в форме, то и наша команда играет не очень хорошо. Такое бывает с каждым клубом, лидер которого находится не в форме. Не стоит из-за этого говорить о его продаже. Поэтому могу сказать, что об уходе Погба из "МЮ" написали лжецы", - приводит слова Моуринью Sportsmole.

Ранее сообщалось, что 24-летний Погба хочет перейти в "Реал".

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