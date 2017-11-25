Моуринью обеспокоен возможным уходом Феллаини

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что его беспокоит возможный уход из команды полузащитника Маруана Феллаини.

"Я переживаю из-за того, что Феллаини может уйти. Но я ничего не могу сделать, ведь диалог идёт между игроком и руководством, а я не участвую в переговорах. Я уважаю футболиста, потому что у него есть право принимать решения о своём будущем. И я уважаю руководство, потому что все сделки находятся под их контролем. Поэтому я просто жду, надеясь, что они договорятся" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, что контракт 30-летнего Феллаини с "МЮ" истекает летом 2018 года. В услугах бельгийца заинтересованы ПСЖ, "Бешикташ" и некоторые другие клубы.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов перебить предложение "Барселоны" по Гризманну. | http://soccernews.ru