Моуринью: "Обмен Мхитаряна на Санчеса это отличная сделка"

Теги манчестер юнайтедалексис санчесгенрих мхитарянжозе моуринью

Моуринью: "Обмен Мхитаряна на Санчеса это отличная сделка"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал переход в клуб нападающего Алексиса Санчеса в обмен на хавбека Генриха Мхитаряна.

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" заключили отличную сделку. Мы с Венгером потеряли классных игроков, а футболисты поменялись топ-клубами. Это блестящий вариант для всех. Быть может мне стоило дать больше времени Генриху на адаптацию, но я ни о чем не жалею. Он вошел в историю нашего клуба, но теперь мы рады, что осуществили эту сделку. Думаю, что в "Арсенале" Мхитаряну будет лучше", - приводит слова Моуринью The Daily Mail.

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