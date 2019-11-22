Моуринью обратился к игрокам "Тоттенхэма"

Новый наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью познакомился с игроками команды.

Как сообщает Sport Witness, в ходе общения с командой португальский специалист ответил на интересующие футболистов вопросы, а также обратился к ним с небольшой речью.

"Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите", - сказал 56-летний тренер.

Напомним, что Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в среду, сменив на посту Маурисио Почеттино. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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