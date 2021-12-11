Моуринью обратился к "Заре"
Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поблагодарил "Зарю" за ничью с "Буде-Глимтом" в 6-м туре группового этапа Лиги Конференций.
У украинцев не было турнирной мотивации перед заключительным туром, однако они всё равно навязали борьбу сопернику.
"Спасибо за вашу честность в попытке выиграть матч. Так же сыграл и ЦСКА (София) против нас. Это и есть тот футбол, который мы любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, "Заря", - написал португалец в комментарии под постом луганского клуба в инстаграме.
Благодаря ничьей "Зари" и "Буде-Глимта" римляне финишировали первыми в группе ЛК и начнут свой путь в плей-офф с 1/8 финала.
Не пропустите: Тотти высказался о работе Моуринью в "Роме". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
ПСЖ планирует продать семь футболистов
-
ЦСКА выпустил заявление по поводу возможной отмены матча с "Арсеналом"
-
Моуринью обратился к "Заре"
-
Галактионов сравнил отношение к футболу в России и Европе
-
Стала известна дата презентации Ваноли в качестве тренера "Спартака"
-
Флорентино Перес - о Кроосе: "Трансфер Тони - сделка века для "Реала"
-
7-кратный победитель Лиги Чемпионов Океании возглавил команду из ФНЛ
-
Главные новости дня: 10 декабря
-
Гризманн поделился ожиданиями от мадридского дерби
-
Родриго высказался об игре с Винисиусом
-
"Мальорка" добыла ничью в матче с "Сельтой" в Ла Лиге
-
"Брентфорд" вырвал победу у "Уотфорда" в АПЛ
-
"Дженоа" Шевченко проиграл "Сампдории" в Серии А
-
"Кельн" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге
-
Азар не хочет уходить из "Реала" из-за ребенка
-
Гризманн поддержал Жоау Феликса
-
Асенсио высказался о возможном уходе из "Реала"
-
Родриго поделился ощущениями от игры в "Реале"
-
1
Мино Райола раскритиковал ФИФА
-
"Барселона" может подписать вингера "Реал Сосьедада"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17