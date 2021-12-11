Моуринью обратился к "Заре"

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью поблагодарил "Зарю" за ничью с "Буде-Глимтом" в 6-м туре группового этапа Лиги Конференций.

У украинцев не было турнирной мотивации перед заключительным туром, однако они всё равно навязали борьбу сопернику.

"Спасибо за вашу честность в попытке выиграть матч. Так же сыграл и ЦСКА (София) против нас. Это и есть тот футбол, который мы любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, "Заря", - написал португалец в комментарии под постом луганского клуба в инстаграме.

Благодаря ничьей "Зари" и "Буде-Глимта" римляне финишировали первыми в группе ЛК и начнут свой путь в плей-офф с 1/8 финала.

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