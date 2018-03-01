Моуринью обратился с двойной просьбой к руководству "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью обратился с двойной просьбой к руководству своего клуба.

Так, по сведениям Mirror, португальский специалист, опасаясь потери двух игроков своей команды, попросил продлить контракты с защитником Маркосом Рохо и вингером Антони Мартиалем. Действующие соглашения обоих с "красными дьяволами" рассчитаны до лета 2019-го года.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" продлил контракты с тремя игроками. | soccernews.ru