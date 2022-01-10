Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"

Теги ромаювентусжозе моуриньюэльдор шомуродов

Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"

Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о поражении своей команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" (3:4).

"Мы контролировали игру на протяжении 70 минут. Мы классно начали, используя высокий прессинг, управляли темпом, а также владели инициативой. Но после 70-й минуты мы психологически просели. Когда "Ювентус" сделал счет 3:2, нас это убило. Афена-Гьян играл просто отлично, но я убрал его, а вышедший на замену игрок (Эльдор Шомуродов. прим. Soccernews) допустил ошибку. 

Когда ты оказываешься в дерьме, ты встаешь на ноги. Но в составе "Ромы" есть слишком слабые люди", - приводит слова Моуринью DAZN.

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