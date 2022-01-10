Моуринью обвинил Шомуродова в поражении "Ромы" в матче с "Ювентусом"
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью поделился мнением о поражении своей команды в матче 21-го тура чемпионата Италии с туринским "Ювентусом" (3:4).
"Мы контролировали игру на протяжении 70 минут. Мы классно начали, используя высокий прессинг, управляли темпом, а также владели инициативой. Но после 70-й минуты мы психологически просели. Когда "Ювентус" сделал счет 3:2, нас это убило. Афена-Гьян играл просто отлично, но я убрал его, а вышедший на замену игрок (Эльдор Шомуродов. прим. Soccernews) допустил ошибку.
Когда ты оказываешься в дерьме, ты встаешь на ноги. Но в составе "Ромы" есть слишком слабые люди", - приводит слова Моуринью DAZN.
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17