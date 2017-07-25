Моуринью объяснил Бэйлу, почему "Манчестер Юнайтед" его не подписал

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу, почему "красные дьяволы" его не подписали.

Как информирует AS, португальский специалист и 28-летний футболист "сливочных" пересеклись в подтрибунном помещении перед матчем их команд в рамках Международного кубка чемпионов, где, обняв валлийца, наставник обладателей кубка УЕФА сказал: "Я не смог подписать тебя, потому что ты ничего не сказал со своей стороны".

Напомним, Бэйл рассказал, о чем он разговаривал с Лукаку. | soccernews.ru