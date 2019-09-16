Моуринью объяснил доминирование "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ

Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о том, что только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" реально претендуют на чемпионский титул в АПЛ.

"Гвардиола и Клопп - фантастические тренеры. Они подняли свои команды на такой уровень, что даже в случае их ухода "Ливерпуль" и "Сити" всё равно продолжат так же хорошо играть.

У "горожан" я вижу гармонию, чувственность, качество. Игроки находятся на одной волне, разделяют одни идеи. У Клоппа в "Ливерпуле" есть стабильность, он может контролировать ситуацию. Его поддерживают люди, разделяющие с ним его взгляды. Это важно", - цитирует Моуринью The Telegraph.

В текущем розыгрыше АПЛ по итогам пяти туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице со стопроцентным результатом. "Сити" идёт на втором месте, отставая на 5 очков.

В прошлом сезоне "горожане" выиграли чемпионство, опередив "скаузеров" на 1 балл. При этом финишировавший третьим "Челси" отстал от серебряного призёра на 25 пунктов.

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