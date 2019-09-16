Моуринью объяснил доминирование "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ
Известный португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением о том, что только "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" реально претендуют на чемпионский титул в АПЛ.
"Гвардиола и Клопп - фантастические тренеры. Они подняли свои команды на такой уровень, что даже в случае их ухода "Ливерпуль" и "Сити" всё равно продолжат так же хорошо играть.
У "горожан" я вижу гармонию, чувственность, качество. Игроки находятся на одной волне, разделяют одни идеи. У Клоппа в "Ливерпуле" есть стабильность, он может контролировать ситуацию. Его поддерживают люди, разделяющие с ним его взгляды. Это важно", - цитирует Моуринью The Telegraph.
В текущем розыгрыше АПЛ по итогам пяти туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице со стопроцентным результатом. "Сити" идёт на втором месте, отставая на 5 очков.
В прошлом сезоне "горожане" выиграли чемпионство, опередив "скаузеров" на 1 балл. При этом финишировавший третьим "Челси" отстал от серебряного призёра на 25 пунктов.
Не пропустите: Гвардиола иронично прокомментировал 5-очковое отставание от "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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Моуринью объяснил доминирование "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1