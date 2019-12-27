Моуринью объяснил, почему Ндомбеле пропустил матч с "Брайтоном"

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Моуринью объяснил, почему Ндомбеле пропустил матч с "Брайтоном"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие хавбека Танги Ндомбеле в игре с "Брайтоном" (2:1).

"Нет, он не травмирован. Вчера он подошел ко мне и сказал, что не чувствует себя на 100 процентов готовым к игре. Думаю, причина в том, что он боялся снова травмироваться", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

В этом сезоне Ндомбеле провел 18 игр, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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