Моуринью объяснил, почему Ндомбеле пропустил матч с "Брайтоном"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие хавбека Танги Ндомбеле в игре с "Брайтоном" (2:1).

"Нет, он не травмирован. Вчера он подошел ко мне и сказал, что не чувствует себя на 100 процентов готовым к игре. Думаю, причина в том, что он боялся снова травмироваться", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

В этом сезоне Ндомбеле провел 18 игр, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Читайте также: "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Брайтоном". | http://soccernews.ru