Моуринью объяснил, почему не играет Каррик

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Моуринью объяснил, почему не играет Каррик

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал отсутствие в составе хавбека Майкла Каррика.

"Мы продлили соглашение с Карриком, потому что он важный футболист. Просто на сегодняшний день Матич и Феллайни находятся в лучшей форме. Я никогда не видел, чтобы они так хорошо играли.

Каррик находится в команде и ему, как и Эррере, нужно набраться терпения, их время придёт. Они остаются важными футболистами. Мы не можем полагаться лишь на 11 игроков" - приводит слова Моуринью сайт клуба.

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