Моуринью объяснил, почему не пожал руку Конте после матча с "Челси"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему он не пожал руку своему коллеге из "Челси" Антонио Конте после очного матча команд.
"Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руки тем, кто был там. Я пожал руку брату Конте - его ассистенту. Думаю, что этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте. Здесь нет никакой проблемы. Журналисты всегда делают акцент на вещах, которые не важны" - цитирует Моуринью Goal.com.
Напомним, что "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0.
Не пропустите: Моуринью: "Челси" превосходил "МЮ" лишь на протяжении небольшого отрезка времени". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|11
|31
|2
|Манчестер Юнайтед
|11
|23
|3
|Тоттенхэм
|11
|23
|4
|Челси
|11
|22
|5
|Ливерпуль
|11
|19
|6
|Арсенал Лондон
|11
|19
|7
|Бернли
|11
|19
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|11
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|14
|12
|Лестер Сити
|11
|13
|13
|Саутгемптон
|11
|13
|14
|Сток Сити
|11
|12
|15
|Эвертон
|11
|11
|16
|Вест Бромвич Альбион
|11
|10
|17
|Борнмут
|11
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|11
|8
|20
|Кристал Пэлас
|11
|4