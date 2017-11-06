Моуринью объяснил, почему не пожал руку Конте после матча с "Челси"

Теги манчестер юнайтедчелсижозе моуриньюантонио конте

Моуринью объяснил, почему не пожал руку Конте после матча с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему он не пожал руку своему коллеге из "Челси" Антонио Конте после очного матча команд.

"Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руки тем, кто был там. Я пожал руку брату Конте - его ассистенту. Думаю, что этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте. Здесь нет никакой проблемы. Журналисты всегда делают акцент на вещах, которые не важны" - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, что "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 1:0.

Не пропустите: Моуринью: "Челси" превосходил "МЮ" лишь на протяжении небольшого отрезка времени". | http://soccernews.ru

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