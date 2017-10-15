Моуринью объяснил, почему он покинул "Реал"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил, почему он в 2013-м году покинул мадридский "Реал".

" Почему я решил покинуть "Реал"? Моя дочь собиралась учиться в Лондонском университете, и мы хотели сохранить семью вместе. Это было личное решение, потому что для меня важно быть счастливым. Мои достижения в футболе связаны с этим условием. И в течение всего третьего моего года в Мадриде я был несчастлив ", - цитирует наставника "красных дьяволов" le10sport.

Напомним, Моуринью отказался рассказывать о своем несостоявшемся переходе в "Барселону". | soccernews.ru