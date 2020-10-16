Моуринью объяснил, почему Венгер не упомянул о нём в своей новой книге

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью нашёл объяснение решению бывшего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера не упоминать португальца в своей автобиографии под названием "Моя жизнь в красно-белом".

"Мне понятна эта ситуация. Когда пишешь книгу, хочешь чтобы она делала тебя счастливее и вызывала гордость. Венгер никогда меня не обыгрывал. Зачем ему делать специальную главу в своей книге с рассказом о 12 или 14 поражениях? Понимаете, почему он не писал обо мне?" - приводит слова "Особенного" Daily Mail.

Команды Моуринью и Венгера играли друг с другом 19 раз. Статистика противостояния следующая: 10 побед португальца, 7 ничьих и 2 победы француза.

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