Моуринью объяснил реакцию Деле Алли на замену в матче с "Лейпцигом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал поведение хавбека команды Деле Алли, который бурно отреагировал на замену в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига" (0:1).
Наставник "шпор" заменил игрока на 64-й минуте, после чего Алли выместив злость на бутылке и на своих бутсах.
"Думаю, он не на меня разозлился, а на свою игру. Надеюсь, он понимает, почему я его заменил", - цитирует Моуринью Sky Sports.
Jose Mourinho took off Dele Alli just after Tottenham went behind...— Goal (@goal) February 19, 2020
And he was NOT happy about it #UCL #TOTRBL pic.twitter.com/SyhMU4zMPt
Ответная встреча команд состоится 10 марта.
Не пропустите: Моуринью высказался о поражении "Тоттенхэма" от "РБ Лейпциг"| http://soccernews.ru
главное
-
Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"
-
Агент Тиаго Силвы не исключил возвращения игрока в "Милан"
-
Президент ПСЖ ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии
-
Президент ПСЖ аль-Хелайфи обвиняется в совершении уголовных преступлений в Швейцарии
-
Официально: Брейтуэйт стал игроком "Барселоны"
Лента новостей
-
"Брюгге" потроллил "Манчестер Юнайтед" перед матчем в Лиге Европы
-
"Ахмат" обыграл "Жетысу" в контрольно матче. На встрече присутствовал Черчесов
-
Моуринью объяснил реакцию Деле Алли на замену в матче с "Лейпцигом"
-
"Сочи" с Кокориным обыграл "Астану". Мостовой оформил дубль
-
"Спартак" презентовал новую прическу защитника Жиго
-
Тульский "Арсенал" обыграл "Ордабасы" в контрольном матче
-
Игорь Шалимов высказался относительно реформы Олимп Кубка России
-
Стала известна дата предварительного судебного заседания по иску "Локомотива" к Геркусу
-
4
Ривалдо: "Не понимаю, зачем "Барселона" купила Брейтуэйта"
-
1
Кулибали рискует пропустить ближайший матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"
-
Игроки "Спартака" прошли медосмотр в Москве
-
Давид Луиз поделился мнением о шансах "Арсенала" в Лиге Европы
-
Сын Черчесова подписал контракт с "Олимпом"
-
Аллегри заявил, что не контактировал с ПСЖ
-
Главный тренер "Лиона" рассказал, как остановить Роналду
-
Агент Тиаго Силвы не исключил возвращения игрока в "Милан"
-
Лодыгин вошел в заявку "Арсенала" на матч с казахстанским клубом "Ордабоса"
-
Винисиус на ютуб-канале ответил на вопросы о себе
-
КАМАЗ выиграл у сборной России U 20 в матче группового этапа Кубка ФНЛ
-
1
Президент ПСЖ ответил на обвинения прокуратуры Швейцарии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|26
|54
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|26
|41
|5
|Тоттенхэм
|26
|40
|6
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|7
|Манчестер Юнайтед
|26
|38
|8
|Вулверхэмптон
|26
|36
|9
|Эвертон
|26
|36
|10
|Арсенал Лондон
|26
|34
|11
|Бернли
|26
|34
|12
|Саутгемптон
|26
|31
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|26
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|26
|18