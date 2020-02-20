Моуринью объяснил реакцию Деле Алли на замену в матче с "Лейпцигом"

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Моуринью объяснил реакцию Деле Алли на замену в матче с "Лейпцигом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал поведение хавбека команды Деле Алли, который бурно отреагировал на замену в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лейпцига" (0:1).

Наставник "шпор" заменил игрока на 64-й минуте, после чего Алли выместив злость на бутылке и на своих бутсах.

"Думаю, он не на меня разозлился, а на свою игру. Надеюсь, он понимает, почему я его заменил", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Ответная встреча команд состоится 10 марта.

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