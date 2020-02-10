Моуринью объяснил решение побриться налысо

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Моуринью объяснил решение побриться налысо

Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью назвал причину радикальной смены своей причёски.

Напомним, что на прошлой неделе 57-летний португалец побрился налысо.

"Иногда мне нравится экспериментировать и делать что-то подобное. Хочется чувствовать этот холод на голове и меняться. Но в этот раз всё немного иначе. Я пошёл спать, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно растрёпанными. Так что я решил больше не думать об этом и попросил подстричь меня под ноль, ведь всё равно, я надеюсь, они вырастут", - цитирует Моуринью Sky Sports. 

"Тоттенхэм" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, но имеет матч в запасе в отличие от некоторых конкурентов.

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