Моуринью объяснил свой отказ возглавить "Эвертон"

Фото твиттер "Ромы"

Наставник "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, почему отклонил предложение "Эвертона".

Руководство "ирисок" хотело назначить португальца вместо уволенного Рафаэля Бенитеса, но тот ответил отказом.

"Я очень счастлив в "Роме". По эмоциям это 11 баллов из 10. Чувствую, что люди в клубе доверяют мне. Не могу быть счастливее, чем сейчас. Бороться за место с четвёртого по восьмое - это не то, чего я хочу. Но в следующем сезоне мы станем лучше.

Не буду отрицать, что в первой половине сезона я был разочарован, поскольку наша игра была ужасной. Но сейчас я счастлив и не променял бы этот проект "Ромы" ни на какой другой. Я дал слово отработать три года по контракту и не уйду до его истечения", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Напомним, что "Особенный" возглавил "Рому" в мае, заключив контракт до 2024 года.

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