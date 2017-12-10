Моуринью обыграл Гвардиолу лишь в четырех матчах из 19

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Манчестер Сити".

Наставники команд Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола сыграют друг с другом в 20-й раз.

В прежних 19 поединках команды Моуринью победили четыре раза. Гвардиола выиграл восемь матчей и еще семь поединков завершились вничью.

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