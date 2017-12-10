Моуринью обыграл Гвардиолу лишь в четырех матчах из 19

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Моуринью обыграл Гвардиолу лишь в четырех матчах из 19

В матче 16-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Манчестер Сити".

Наставники команд Жозе Моуринью и Пеп Гвардиола сыграют друг с другом в 20-й раз.

В прежних 19 поединках команды Моуринью победили четыре раза. Гвардиола выиграл восемь матчей и еще семь поединков завершились вничью.

Не пропустите: Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 16 30
5 Арсенал Лондон 16 29
6 Тоттенхэм 16 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 16 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
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