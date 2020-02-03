Моуринью обыграл Гвардиолу с двух ударов! Или почему "Манчестер Сити" стал удобным соперником для "Тоттенхэма"

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Моуринью обыграл Гвардиолу с двух ударов! Или почему "Манчестер Сити" стал удобным соперником для "Тоттенхэма"

"Манчестер Сити" посреди недели проиграл дерби в Кубке Лиги, но в целом хорошо провел январь. Отыграть у "Ливерпуля" два десятка очков нереально, поэтому "горожане" просто защищают второе место. "Тоттенхэм", в свою очередь, ведет борьбу за зону Лиги Чемпионов, однако не выглядит фаворитом в этой борьбе. Предыдущая встреча между командами завершилась результативной ничьей, хотя ребята Гвардиолы тогда буквально "возили" соперника. Гости сразу взяли мяч под свой контроль и действовали с позиции силы. Однако, владение зашкаливало, а ударов почти не было. "Тоттенхэм" держал организованную оборону на своей половине. С первой четверти встречи можно вспомнить только попытки Агуэро, заблокированные Санчесом. Серхио до перерыва был одной из главных персон – именно его оттяжки в центр поля помогали "горожанам" расшатывать редуты хозяев. В середине первого тайма "Манчестер Сити" наконец побеспокоил Льориса, когда издалека прицелился Де Брюйне. Классный шанс для Агуэро, сыграв на перехвате, создал Марез – Кун попал в штангу. На 36-й минуте "Сити" создал настоящий пожар в штрафной "шпор". Мяч отскочил к тому же Агуэро, и аргентинец в борьбе с Орье упал на газон. Главный судья фола не углядел, а VAR после трех (!) минут игры назначил пенальти. Дальше больше – Льорис потянул удар с "точки" от Гюндогана, но раньше вышел из линии, а затем задел в падении Стерлинга, который спешил на добивание. К счастью для "Тоттенхэма", рефери в этом всем не увидели нарушений. Было ли оно там? Ну, пожалуй, каждый решит для себя!
Команда Гвардиолы попыталась исправить несправедливость в первых атаках второго тайма. "Шпоры" спровоцировали еще один пожар в своих владениях – Льорис ошибся на выходе и столкнулся с партнером, удар Агуэро уже на линии ворот остановил Алдервейрельд, а Гюндоган послал мяч над воротами. "Тоттенхэм" чудом "отскочил" в этой ситуации. На 61-й минуте случился поворотный момент для "Манчестер Сити". Гости подавали угловой, а хозяева превратили его в контрвыпад – Винкс подхватил мяч и потянул его по центру. Зинченко, который традиционно на стандартах остается позади, должен был останавливать оппонента. Украинец немного опоздал с рывком, а хавбек лондонцев набрал высокую скорость. Когда Зинченко толчком в корпус завалил Винкса, мяч уже был впереди, а столкновение квалифицировали как срыв атаки. Результат – желтая карточка, которая стала второй. Удаление! Стоит напомнить, что в конце первого тайма Зинченко потолкался с игроками соперника и высказал в адрес арбитра слова негодования – то есть первый "горчичник" был совершенно неоправдан.
Сразу после этого "Тоттенхэм" еще и вышел вперед после розыгрыша углового. Первую волну атаки "горожане" отбили усилиями Уокера, но хозяева выиграли подбор. Моура отдал на Бергвейна, а новичок "шпор" эффектно одним касанием укротил мяч, а вторым загнал его в угол. Фактически, "Тоттенхэм" забил первым ударом в матче! "Манчестер Сити" получил настоящий нокдаун. Футболисты были шокированы и не знали, что делать – это очевидно, когда ты уничтожаешь соперника весь матч, а потом получаешь неожиданный гол. "Тоттенхэм" знал, что останавливаться не стоит, и смог организовать еще один гол – Ндомбеле вырезал классный пас на Сона, а кореец мощным ударом с помощью рикошета от Фернандиньо закрепил преимущество лондонцев. До финального свистка "Манчестер Сити" не сумел ничего поделать с обороной "Тоттенхэма", в итоге – сенсационные 2:0! "Горожане" остались на втором месте АПЛ – минус 22 очка от "Ливерпуля". "Тоттенхэм" с 37 баллами поднялся на 5 место. Как говорят неофициальные источники, после этого матча Клопп на радостях заказал в Германии целую кучу пива!)

"Манчестер Сити" становится удобным соперником для "Тоттенхэма" – статистика впечатляет!

"Манчестер Сити" доминировал над "шпорами" – что в августе, что вчера. Тогда статистика кричала в пользу подопечных Гвардиолы, теперь наблюдается то же самое. 3:18 по ударам, 0.42 xG на 3.23 xG по качеству созданных моментов, тройное преимущество по количеству передач в финальную треть. Opta насчитала у "горожан" 4 огромных шанса на гол, но они не реализовать ни один и дважды попали в каркас ворот. "Тоттенхэм" хорошо держался на старте встречи в обороне, но постепенно соперник нашел пути к воротам Льориса. Зато сами "шпоры" вообще ничего не могли предложить впереди. В большинстве создали лишь две возможности, но обе конвертировали в голы. В течение часа игрового времени "Манчестер Сити" имел полный контроль над ситуацией и чудом не забил. На первых минутах второго тайма хозяев от пропущенного гола спасла удача. Большая заслуга в этой победе Льориса. Французский голкипер совершил 5 сейвов, хорошо действовал на втором этаже и потянул пенальти. И пусть он заступил за линию до удара ("Сити" уже не впервые от этого страдает), а Моуринью назвал это спасение "волей Бога", все равно Уго стал главным героем эпизода. Итог двухматчевого противостояния "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" в этом сезоне АПЛ: лондонцы забили 4 гола из 6 ударов (которые потянули на 0.49 xG) и набрали 4 очка, а манкунианцы забили 2 гола с 48 ударов (которые потянули на 6.43 xG) и набрали 1 очко. Сухая статистика ни о чем не говорит, но здесь цифры четко отражают ситуацию на поле и нелогичность счетов. "Шпорам" очень везет в противостояниях с "Сити". И дело ведь идет за пределы этого сезона. Стоит вспомнить полуфиналы прошлой Лиги Чемпионов! Впрочем, в перспективе "горожанам" от этого поражения ни холодно, ни жарко. До первого места все равно не дотянуться, а второе, учитывая регулярные потери очков от "Челси" и "Лестера" не ускользнет. А вот Моуринью получил невероятно важные баллы в борьбе за зону ЛЧ – до его бывшего клуба остается всего 4 балла, и Лэмпарду, по хорошему, нужно начинать побеждать!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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