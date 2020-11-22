Моуринью обыграл Гвардиолу впервые два раза подряд

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью впервые обыграл наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу два раза подряд.

Сегодня, 21 ноября, "Тоттенхэм" обыграл "горожан" в матче 9-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0. В предыдущий раз команды встречались 2 февраля 2020 года и тогда "шпоры" выиграли с тем же счетом.

Команды Моуринью и Гвардиолы провели между собой 24 матча. Лидерство удерживает испанский специалист, который выиграл 11 встреч при семи победах у соперника и шести ничьих.

Не пропустите: Моуринью придумал себе новое прозвище. | http://soccernews.ru