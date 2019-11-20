Моуринью обыгрывал "Тоттенхэм" 13 раз в карьере. Это его личный рекорд

Сегодня, 20 ноября, новым главным тренером "Тоттенхэма" стал Жозе Моуринью. 56-летний специалист обыгрывал лондонский клуб 13 раз. Об этом информирует Opta.



По данным источника, это личный рекорд португальца. Ни один другой клуб он не обыгрывал большее количество раз.

Контракт 56-летнего тренера с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2023 года. Первый матч, который Моуринью проведет в роли наставника "шпор" будет с "Вест Хэмом".

Вчера, 19 ноября, лондонский клуб уволил Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 года.

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