Моуринью обыгрывал "Тоттенхэм" 13 раз в карьере. Это его личный рекорд

Теги тоттенхэмжозе моуриньюмаурисио почеттино

Моуринью обыгрывал "Тоттенхэм" 13 раз в карьере. Это его личный рекорд

Сегодня, 20 ноября, новым главным тренером "Тоттенхэма" стал Жозе Моуринью. 56-летний специалист обыгрывал лондонский клуб 13 раз. Об этом информирует Opta.

По данным источника, это личный рекорд португальца. Ни один другой клуб он не обыгрывал большее количество раз.

Контракт 56-летнего тренера с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2023 года. Первый матч, который Моуринью проведет в роли наставника "шпор" будет с "Вест Хэмом".

Вчера, 19 ноября, лондонский клуб уволил Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 года. 

Не пропустите: "Тоттенхэм" при Почеттино выдал худшее начало чемпионата с 2008 года| http://soccernews.r
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!

Германия показала свои чемпионские образцы в матче против Северной Ирландии! А Гнабри показал, что может претендовать на Золотой мяч в будущем!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов