Моуринью оценил эпизод с пенальти в матче Англия - Дания

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью подверг критике решение арбитра Данни Маккели назначить пенальти в первом овертайме полуфинального матча Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Напомним, что судья указал на "точку" после столкновения Рахима Стерлинга с Йоакимом Меле. Есть мнение, что англичанин "нырял" в том моменте.

Харри Кейн не реализовал 11-метровый, однако успешно сыграл на добивании. Этот гол стал решающим в поединке.

"Как футбольный человек, я очень разочарован, что такой пенальти назначили. Думал, что Англия сможет выиграть сама", - приводит слова Моуринью TalkSport.

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