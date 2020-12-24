Моуринью оценил игру Алли в матче Кубка

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал комментарий касательно игры полузащитника Деле Алли в матче Кубка Английской Лиги против "Сток Сити" (3:1).

Англичанин вышел на поле в старте и провел в игре 66 минут. Его ошибка в центре поля привела к голевой контратаке соперника.

"Я считаю, что если игрок занимает такую позицию на поле как Деле, то он не должен совершать ошибки, приводящие к проблемам. Он должен создавать проблемы сопернику. Мы получили контратаку, конечно я был зол.

Первая половина получилась хорошей для нас. Мы оставили соперника без мяча. Они даже не пробили по нашим воротам. Но вместо того, чтобы добить соперника, мы подставили себя.