Моуринью оценил игру Алли в матче Кубка

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Моуринью оценил игру Алли в матче КубкаНаставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью дал комментарий касательно игры полузащитника Деле Алли в матче Кубка Английской Лиги против "Сток Сити" (3:1).

Англичанин вышел на поле в старте и провел в игре 66 минут. Его ошибка в центре поля привела к голевой контратаке соперника.

"Я считаю, что если игрок занимает такую позицию на поле как Деле, то он не должен совершать ошибки, приводящие к проблемам. Он должен создавать проблемы сопернику. Мы получили контратаку, конечно я был зол.

Первая половина получилась хорошей для нас. Мы оставили соперника без мяча. Они даже не пробили по нашим воротам. Но вместо того, чтобы добить соперника, мы подставили себя.

Нас ждут 2 сложные игры. Однако, мы уже в полуфинале и будем бороться за трофей", – сказал Моуринью Goal.com.

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