Моуринью оценил игру Суареса в матче с "Ливерпулем"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью отметил игру нападающего "Барселоны" Луиса Суареса в матче против "Ливерпуля" (3:0).

"Мне нравится как Суарес провел этот поединок. Большинство футболистов сейчас переживают за свой имидж, однако Суарес вообще забыл, что ранее был игроком "Ливерпуля". Он был сосредоточен на игре, выходе в финал, победе в Лиге Чемпионов. Безусловно, Месси феноменален, однако у него рядом есть футболист, делающий грязную, но при этом очень важную работу", - приводит слова Моуринью RT.

Напомним, что ответная игра в Англии состоится 7 мая.

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