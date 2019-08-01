Моуринью оценил перспективы Лэмпарда в "Челси"



Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуринью оценил перспективы Фрэнка Лэмпарда в качестве наставника лондонского клуба.

"Покажет только время. Я бы с удовольствием сказал, что Фрэнк станет топ-тренером, так как я люблю его. Но я не могу этого сказать. Я верю, что у Лэмпса есть потенциал. Он относится к работе с любовью и это очевидно. Я желаю ему всего наилучшего. Через несколько лет мы все увидим", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, что Лэмпард возглавил "Челси" несколько недель назад, сменив на посту главного тренера Маурицио Сарри. Моуринью тренировал лондонский клуб с 2004 по 2007, а также с 2013 по 2016 годы.

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