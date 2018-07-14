Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил перспективы сборной Англии на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре.

"Англия привезёт домой команду, у которой определённо есть будущее. Безусловно, несколько игроков не смогут сыграть на следующем Чемпионате Мира, но большинство останется. В Катаре Англия может выступить ещё лучше, у неё есть задел на будущее. Не нужно увлекаться критикой" - сказал Моуринью.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии финишировала на четвёртом месте, это её лучший результат за 28 лет.

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