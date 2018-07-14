Моуринью оценил перспективы сборной Англии на ЧМ-2022

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтеданглия

Моуринью оценил перспективы сборной Англии на ЧМ-2022

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил перспективы сборной Англии на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре.

"Англия привезёт домой команду, у которой определённо есть будущее. Безусловно, несколько игроков не смогут сыграть на следующем Чемпионате Мира, но большинство останется. В Катаре Англия может выступить ещё лучше, у неё есть задел на будущее. Не нужно увлекаться критикой" - сказал Моуринью.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная Англии финишировала на четвёртом месте, это её лучший результат за 28 лет.

Не пропустите: Моуринью рассказал, благодаря чему сборная Бельгии победила Англию. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов