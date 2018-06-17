Моуринью оценил перспективы сборной Аргентины
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил игру сборной Аргентины в матче с Исландией (1:1).
"Конечно, они владели мячом, старались. Месси приходилось действовать сугубо за пределами штрафной площадки. Он пытался обострять игру за счёт индивидуальных действий: убирал на дриблинге одного, второго, но тут же следовала подстраховка.
Невероятные сила, дух и преданность со стороны исландских игроков. Мне кажется, в детстве каждый из них постоянно ел много мяса на завтрак. Они очень мощные физически, находятся в прекрасной форме. Тот стиль, который они избрали, потрясающе сочетается с их сильными сторонами.
Считаю, что эта неудача никак не повлияет на турнирные перспективы Аргентины. Нет никакой драмы. Хочу напомнить, что на победном Чемпионате Европы 2016 года сборная Португалии не одержала ни одной победы на групповой стадии.
Но при этом Аргентина - это такая страна, в которой каждый фанат считает себя футбольным специалистом. Признаться, сейчас я завидую Хорхе Сампаоли" - приводят слова Моуринью российские СМИ.
Читайте также: Моуринью прокомментировал незабитый Месси пенальти в ворота сборной Исландии. | http://soccernews.ru
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|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
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|2
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|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0