Моуринью оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2018



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение сборной Германии от Мексики (0:1) в матче Чемпионата Мира-2018.

"Конечно, результат матча справедлив. Мексиканцы были достойны победы, а немцы заслужили поражение. Мексиканцы действовали на пределе своих возможностей, выложились на все 100%. При этом немецкие игроки были медлительны, предсказуемы и не продемонстрировали особого энтузиазма", - приводят слова Моуринью российские СМИ.

"Думаю, сборная Германии сможет выйти в плей-офф. У них не самые сильные соперники по группе. Поэтому они смогут дойти минимум до четвертьфинала, а может быть и до полуфинала", – добавил португальский специалист.

В следующем туре Германия сыграет против Швеции. Матч состоится 23 июня.

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