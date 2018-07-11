Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил перспективы сборной России на будущее.

"Все говорили, что Россия вылетит на групповом этапе. Но она вышла в плей-офф и сыграла феноменально в матчах с Испанией и Хорватией. Российской сборной придется искать замену завершившему карьеру Сергею Игнашевичу. Но молодое поколение - Александр Головин, Денис Черышев - уже заявило о себе. В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой", - цитирует наставника "красных дьяволов" Russia Today.

Напомним, Моуринью дал оценку ЧМ-2018. | soccernews.ru