Моуринью оценил перспективы сборной России на будущее

Теги россияжозе моуринью

Моуринью оценил перспективы сборной России на будущееГлавный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил перспективы сборной России на будущее.

"Все говорили, что Россия вылетит на групповом этапе. Но она вышла в плей-офф и сыграла феноменально в матчах с Испанией и Хорватией. Российской сборной придется искать замену завершившему карьеру Сергею Игнашевичу. Но молодое поколение - Александр Головин, Денис Черышев - уже заявило о себе. В футбольном плане Россия может смотреть в будущее с надеждой", - цитирует наставника "красных дьяволов" Russia Today.

Напомним, Моуринью дал оценку ЧМ-2018. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов