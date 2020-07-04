Моуринью оценил перспективы "Тоттенхэма" на попадание в топ-6 по итогам сезона АПЛ
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу возможности попадения своей команды в топ-6 по итогам текущего сезона АПЛ.
"Я верю, что это возможно, но также этого может не случится. Если этого не произойдет, концом света это не станет. Вероятно, это станет началом нового мира, все меняется.
Меняются составы, мотивация игроков. Команда была сильна 10 лет назад, может не быть сильной на данный момент.
Если мы не попадем а топ-6, мы воспримем это без улыбки. Но нужно понять и смотреть на это с оптимизмом, следующий сезон будет другим", - цитирует специалиста Sky Sports.
После 32 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 45 баллов. 6 июня "шпоры" сыграют с "Эвертоном" в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется - в 22:00 (мск).
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" потерял двух своих лидеров из-за столкновения на тренировке. | http://soccernews.ru
главное
-
"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ
-
The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо
-
Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А
-
Обамеянг озвучил "Арсеналу" условия для продления контракта
-
"Барселона" определилась с приоритетной трансферной целью для усиления обороны
Лента новостей
-
Варди стал 29-м игроком АПЛ, забившим 100 голов
-
"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ
-
Тедеско ответил на вопросы журналистов на русском языке
-
"Арсенал" после отставки Черевченко обыграл "Динамо" в РПЛ
-
The Sun: "Манчестер Юнайтед" согласовал условия контракта с Санчо
-
Талалаев рассказал об ожиданиях от матча "Крыльев Советов" с "Ростовом"
-
Зидан перед матчем с "Атлетиком" высказался о борьбе в Ла Лиге
-
Агент Рыбуса сообщил, что "Локомотив" не предлагал футболисту продлить контракт
-
Погба сделал новую прическу с призывом бороться с расовым неравенством
-
Буффон установил новый рекорд по количеству матчей в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к хавбеку "Пеньяроля" Пельистри
-
Моуринью оценил перспективы "Тоттенхэма" на попадание в топ-6 по итогам сезона АПЛ
-
Бруну Фернандеш третий раз подряд признаётся лучшим игроком месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" определился с размером предложения по Тьяго Алькантаре
-
"Фенербахче" заинтересован в двух защитниках "Барселоны"
-
"Брайтон" одолел "Норвич" в битве аутсайдеров АПЛ
-
Два основных игрока "Реала" пропустят матч с "Атлетиком"
-
Семак поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"
-
Сетьен высказался о положении Гризманна в "Барселоне"
-
Невеста Роналду выложила новое фото в купальнике
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18