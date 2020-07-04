Моуринью оценил перспективы "Тоттенхэма" на попадание в топ-6 по итогам сезона АПЛ

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Моуринью оценил перспективы "Тоттенхэма" на попадание в топ-6 по итогам сезона АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался по поводу возможности попадения своей команды в топ-6 по итогам текущего сезона АПЛ.

"Я верю, что это возможно, но также этого может не случится. Если этого не произойдет, концом света это не станет. Вероятно, это станет началом нового мира, все меняется.

Меняются составы, мотивация игроков. Команда была сильна 10 лет назад, может не быть сильной на данный момент.

Если мы не попадем а топ-6, мы воспримем это без улыбки. Но нужно понять и смотреть на это с оптимизмом, следующий сезон будет другим", - цитирует специалиста Sky Sports.

После 32 туров АПЛ "Тоттенхэм" занимает 9 место в турнирной таблице, имея в активе 45 баллов. 6 июня "шпоры" сыграют с "Эвертоном" в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется - в 22:00 (мск).

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