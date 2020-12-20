Моуринью оценил поведение Гвардиолы

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о поведении Пепа Гвардиолы, наставника "Манчестер Сити", во время матча 13-го тура АПЛ против "Вест Бромвича" (1:1).

"Долгие годы я был наглядным примером, как не нужно вести себя на бровке. Я всегда получал наказания за это. Но теперь я думаю, что стал прекрасным примером хорошего поведения. Арбитры думают также, мне кажется.