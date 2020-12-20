Моуринью оценил поведение Гвардиолы

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Моуринью оценил поведение ГвардиолыГлавный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о поведении Пепа Гвардиолы, наставника "Манчестер Сити", во время матча 13-го тура АПЛ против "Вест Бромвича" (1:1).

"Долгие годы я был наглядным примером, как не нужно вести себя на бровке. Я всегда получал наказания за это. Но теперь я думаю, что стал прекрасным примером хорошего поведения. Арбитры думают также, мне кажется.

Однако я вижу, как другие совершают невообразимые вещи, кто-то направляется туда, куда бы я никогда не пошел. Но наказания не следует. Я могу говорить об этом, потому что знаю, что это такое. Я это вижу каждый тур", приводит слова Моуринью Sky Sports.

Читайте по теме: Гвардиола устроил скандал с резервным арбитром в концовке матча с "Вест Бромвичем" | http://soccernews.ru
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