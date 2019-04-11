Моуринью оценил работу VAR в четвертьфиналах Лиги Чемпионов

Известный португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением о работе VAR в матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"В игре между "МЮ" и "Барселоной" VAR сработал прекрасно. Лайнсмен допустил ошибку, однако гол был засчитан. Но случаются и такие эпизоды, как в игре "Ливерпуль" - "Порту". Я отлично знаю Мохамеда Салаха и уверен, что он не может травмировать игрока специально. Данилу посчастливилось, что он не получил серьезную травму, а Салаху - что VAR во всем разобрался, ведь в противном случае он был бы удален", - приводит слова Моуринью RT.

Напомним, что "Барселона" обыграла "МЮ" (1:0), а "Ливерпуль" разобрался с "Порту" (2:0).

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