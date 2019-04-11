Моуринью оценил работу VAR в четвертьфиналах Лиги Чемпионов
Известный португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением о работе VAR в матчах 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"В игре между "МЮ" и "Барселоной" VAR сработал прекрасно. Лайнсмен допустил ошибку, однако гол был засчитан. Но случаются и такие эпизоды, как в игре "Ливерпуль" - "Порту". Я отлично знаю Мохамеда Салаха и уверен, что он не может травмировать игрока специально. Данилу посчастливилось, что он не получил серьезную травму, а Салаху - что VAR во всем разобрался, ведь в противном случае он был бы удален", - приводит слова Моуринью RT.
Напомним, что "Барселона" обыграла "МЮ" (1:0), а "Ливерпуль" разобрался с "Порту" (2:0).
Читайте также: Моуринью оценил шансы "Аякса" выиграть Лигу Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева
-
Отец Йовича: "Сейчас Лука не хочет переходить в "Барселону"
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
-
Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США
-
Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
Лента новостей
-
"Ювентус" подписал молодого бразильца
-
Жиру назвал цели "Челси" на остаток сезона
-
Моуринью оценил работу VAR в четвертьфиналах Лиги Чемпионов
-
Кейн травмировался в матче с "Манчестер Сити"
-
"Реалу" придется раскошелиться на Мане
-
1
Появилось видео, на котором Гулиев избивает пешехода
-
Стали известны стартовые составы "Бенфики" и "Айнтрахта"
-
"Славия" и "Челси" определились с составами на матч 1/4 финала Лиги Европы
-
Черышев не попал в стартовый состав "Валенсии" на матч с "Вильярреалом"
-
"Арсенал" и "Наполи" назвали составы на матч 1/4 финала Лиги Европы
-
1
Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева
-
1
"Ливерпуль" может заключить рекордную для АПЛ сделку с Nike
-
Месси избежал серьезной травмы
-
Мамаев: "Готов компенсировать ущерб Соловчуку"
-
Шкриньяр согласовал новый контракт с "Интером"
-
1
Отец Йовича: "Сейчас Лука не хочет переходить в "Барселону"
-
Акинфеев: "Не вернусь в сборную России"
-
Роббен: "Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне"
-
"Атлетико" нацелился на Кавани
-
Соловчук назвал сумму убытков в результате избиения Кокориным и Мамаевым
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4